CIA publica novo vídeo para recrutar espiões na China
A CIA intensificou seu esforço para recrutar espiões na China com um novo vídeo em chinês divulgado nesta quinta-feira (12), que faz um apelo a oficiais militares descontentes, uma medida que provavelmente enfurecerá ainda mais Pequim.
No vídeo, publicado no canal da CIA no YouTube, um fictício oficial chinês decide entrar em contato com a agência de inteligência americana após concluir que "os líderes só protegem seus próprios interesses" e que "seu poder se baseia em incontáveis mentiras".
O clipe mostra o oficial em sua casa com a família, depois dirigindo sob uma chuva torrencial e passando por um posto de controle, antes de tirar um computador portátil no carro e digitar enquanto diz: "Escolher este caminho é a minha maneira de lutar pela minha família e pelo meu país".
O texto em chinês que acompanha o vídeo solicita vazamentos sobre os líderes e o Exército de Pequim, bem como sobre outras áreas.
"Você tem informações sobre altos líderes chineses? É um oficial militar ou tem vínculos com o Exército? Trabalha nas áreas de inteligência, diplomacia, economia, ciência ou tecnologia avançada, ou lida com pessoas que trabalham nesses campos?", pergunta.
"Por favor, entre em contato conosco. Queremos compreender a verdade", afirma, acrescentando que a CIA pode ser contatada "de forma segura por meio do nosso serviço oculto no Tor", um navegador na darknet, a versão clandestina da internet.
No ano passado, a CIA divulgou vários vídeos que, segundo o diretor da agência, John Ratcliffe, buscavam recrutar funcionários chineses.
O Ministério das Relações Exteriores de Pequim condenou então as publicações como uma "provocação política descarada".
bur-wd/sms/ad/val/am