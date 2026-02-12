Chuvas provocam desabamento e interditam rodovia que liga Lisboa e Porto, em Portugal
Um trecho da Rodovia A1, que conecta Lisboa à Porto, foi afetado por um desabamento na região de Coimbra devido às fortes chuvas que atingem Portugal. O incidente ocorreu na quarta-feira, 11, após danos registrados em um dique do rio Mondego, que provocaram erosão na estrutura.
De acordo com informações divulgadas pela Proteção Civil e pela imprensa portuguesa, o problema foi identificado na altura do quilômetro 191,2, na zona de Casais. O aumento do volume do rio teria comprometido a margem direita do canal, intensificando a pressão da água sobre a base de um viaduto e causando a queda parcial da pista.
Antes mesmo do colapso, as autoridades já haviam interditado preventivamente a circulação entre os acessos de Coimbra Sul e Coimbra Norte. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos, enquanto equipes técnicas avaliam os danos e analisam a estabilidade da área para evitar novos incidentes.
Até a publicação desta matéria não havia informações sobre feridos. Também não foi divulgada previsão para a liberação do tráfego no local.