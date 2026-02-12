Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China reduzirá tarifas sobre alguns produtos lácteos da UE

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A China reduzirá as tarifas sobre certos produtos lácteos importados da União Europeia (UE), mas manterá as taxas de até 11,7% por cinco anos, anunciou o Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira (12).

A decisão representa mais um passo na gradual redução de tensões entre China e UE após os acordos sobre preços mínimos para veículos elétricos chineses exportados para o bloco e a redução das tarifas sobre conhaque e carne suína europeus. 

As "taxas antissubsídio" serão aplicadas a partir de sexta-feira e variarão de 7,4% a 11,7%. Em dezembro, a China havia anunciado tarifas que variavam de 21,9% a 42,7%. 

Essas taxas afetam itens como queijos frescos e processados, coalhada, queijo azul e alguns produtos lácteos e cremes, informou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado. 

Segundo o ministério chinês, uma investigação concluiu que "certos produtos lácteos originários da UE eram subsidiados, causando prejuízos substanciais à indústria de laticínios na China". 

O anúncio desta quinta-feira marcou o fim de uma investigação sobre subsídios iniciada pelas autoridades chinesas em agosto de 2024. 

A UE anunciou em janeiro que os fabricantes chineses de veículos elétricos poderiam estabelecer preços mínimos de importação. 

A China saudou a decisão após uma acirrada disputa sobre o mercado de veículos elétricos. 

Enquanto isso, a China reduziu as tarifas sobre produtos de carne suína da UE e assinou um acordo de preço mínimo no ano passado com produtores europeus de brandy e conhaque.

Tags

china

