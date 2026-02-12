China combaterá conteúdos contrários ao casamento nas redes sociais durante o Ano Novo Lunar

O principal órgão regulador de internet na China anunciou, nesta quinta-feira (12), que lançará uma campanha durante as comemorações do Ano Novo Lunar para combater conteúdos nas redes sociais que considere como problemáticos, incluindo publicações que fomentem o medo do casamento ou de ter filhos. O governo chinês tenta impulsionar a natalidade para evitar uma crise demográfica à medida que sua população envelhece, já que os jovens chineses estão adiando ou desistindo de ter filhos.

A grande reunião familiar para esta festa - a mais importante do calendário chinês e que começa em 17 de fevereiro - implica, para muitas pessoas, um interrogatório sobre sua situação amorosa, suas perspectivas de casamento e de ter filhos. Esta cena é retratada em filmes, livros e artigos e, todos os anos, também em publicações na internet.

A Administração do Ciberespaço da China (CAC) indicou em um comunicado que conteúdos que incitem o antagonismo de gênero, e exagerem o medo do casamento ou a ansiedade em relação ao parto são exemplos de publicações que "incitam maliciosamente emoções negativas" e que devem ser eliminados pelas plataformas de redes sociais. Esta campanha de um mês de duração tem como objetivo criar um "ambiente festivo, pacífico e positivo na internet para o Ano Novo chinês". O regulador informou que instará as principais plataformas de redes sociais a criar grupos de trabalho, reforçar suas equipes e aumentar as revisões, especialmente durante os dias festivos.