Chefe de divisão antimonopólio dos EUA renuncia em meio a turbulências internas

A chefe da divisão antimonopólio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Gail Slater, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12) em meio a turbulências internas e acusações de interferência por parte de lobistas vinculados à Casa Branca.

Slater, que foi nomeada pelo presidente Donald Trump em 2025, anunciou sua renúncia na rede X e disse que estava saindo "com grande tristeza e esperança inabalável".