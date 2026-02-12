Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Candidato de direita na Colômbia denuncia ameaças da guerrilha

Autor AFP
AFP Autor
O candidato presidencial de direita da Colômbia, Abelardo De la Espriella, denunciou nesta quinta-feira (12) ameaças vindas do grupo guerrilheiro ELN em meio a alertas de violência eleitoral. 

Em 10 de fevereiro, uma "ligação anônima" atribuída ao Exército de Libertação Nacional (ELN) alertou para uma "escalada terrorista" contra o candidato e seu comitê de campanha, segundo sua equipe. 

De la Espriella é um dos favoritos, juntamente com o esquerdista Iván Cepeda, para as eleições presidenciais de 31 de maio, de acordo com as pesquisas. Espera-se que eles se enfrentem em um segundo turno. 

"A campanha solicitou um reforço abrangente da segurança do candidato", diz um comunicado. 

O advogado milionário, que se descreve como um "forasteiro", promete "mão de ferro" e bombardeios constantes contra os grupos ilegais que perpetram violência no país caso vença as eleições. 

Ele se desloca em carros blindados, acompanhado por soldados, policiais e guarda-costas.

Antes das eleições presidenciais de maio, a Colômbia realizará eleições legislativas em 8 de março. Durante a campanha, houve centenas de ameaças, ataques e sequestros de candidatos.

O ELN já reivindicou a autoria de um ataque a tiros contra um veículo pertencente ao senador Jairo Castellanos, no qual dois de seus guarda-costas foram mortos após ele se recusar a parar em uma barricada ilegal na semana passada. Castellanos não estava no comboio. 

"Estou sob séria ameaça e corro grave risco", mas "cheguei tarde à disseminação do medo", disse De la Espriella à AFP em entrevista na quarta-feira. "No meu governo, qualquer bandido que não se submeter (à justiça) será eliminado", acrescentou o líder do Movimento Defensores da Pátria. 

Após tentativas frustradas de diálogo, o governo do esquerdista Gustavo Petro intensificou sua ofensiva contra grupos armados como o ELN, que é financiado principalmente pelo tráfico de drogas. 

O candidato e senador Iván Cepeda também denunciou na quarta-feira uma "campanha difamatória" com o objetivo de minar sua segurança.

