Brasileiro integra rede de desinformação russa, diz site

Portal alemão aponta organização nacionalista brasileira Nova Resistência e seu líder, Raphael Machado, como parte de campanha de notícias falsas contra o governo alemão.A organização nacionalista brasileira Nova Resistência e seu líder, Raphael Machado, são apontados como parte de uma rede global de desinformação a serviço do governo russo, afirma uma reportagem publicada nesta segunda-feira (09/02) no portal de notícias Tagesschau, da emissora de TV pública alemã ARD. A Nova Resistência seria "ligada a uma campanha de desinformação russa chamada Storm-1516", um grupo propagandista russo que usa fake news para atacar desafetos do Kremlin e que teve, entre seus alvos, o governo alemão. "Notícia inventada" Em janeiro, o site da Nova Resistência publicou um texto afirmando que "segundo informações preliminares compartilhadas por fontes familiares a assuntos de Estado na Alemanha", o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, estaria planejando financiar, com 1,4 bilhão de euros, a construção de um "grande estádio de futebol" em Belém. O financiamento alemão, de acordo com o Nova Resistência, seria um "pedido de desculpas" pelas falas controversas do chefe de governo alemão no ano passado em relação à capital do Pará, durante a COP30. O portal Tagesschau ressalta, entretanto, que o suposto financiamento do estádio é uma notícia "totalmente inventada", algo que foi confirmado por representantes do governo alemão à emissora pública NDR. Brasil na rede russa Storm-1516 "A Nova Resistência está ligada a uma campanha de desinformação russa chamada Storm-1516. A rede por trás dela se estende pelo mundo todo – e uma nova pista agora aponta para o Brasil", afirma o portal Tagesschau. "Storm-1516 é o termo genérico para uma rede de influenciadores e think tanks ou fundações russas que há anos vem disseminando na internet desinformação sobre a Ucrânia e seus apoiadores", acrescenta a publicação. O texto frisa que a Storm-1516 publica, entre outras, notícias falsas direcionadas à Alemanha, e cita a identificação de 11 fake news publicadas entre maio de 2025 e janeiro de 2026. "Essas notícias visam principalmente desacreditar o chanceler Merz, por exemplo", sublinha. "A desinformação frequentemente aparece em sites falsos que imitam marcas de mídia estabelecidas", explica o Tagesschau."Um grupo de influenciadores divulga os sites falsos na plataforma X, juntamente com vídeos no estilo de reportagens", acrescenta a publicação alemã. Colaboração de influenciadores digitais Esses influenciadores estariam interligados entre si. Um deles, segundo e reportagem, é o suíço Daniel Gugger, que há meses publica no X conteúdo do Storm-1516. Gugger disse à emissora NDR que recebeu as notícias que compartilha "de um homem chamado Raphael Machado, que se apresentou como jornalista brasileiro". Machado, lembra o site alemão, se apresenta publicamente como especialista em geopolítica e já foi apontado anteriormente como parte de uma rede russa de desinformação, inclusive pelo Departamento de Estado americano epela agência Viginum, do governo francês – mesmo órgão estatal que anunciou dias atrás a descoberta de uma campanha de desinformação russa associando falsamente o presidente francês Emmanuel Macron ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. O brasileiro, conforme o portal alemão, "tem atacado repetidamente a Alemanha: no final de dezembro, publicou um artigo sobre o alegado 'novo totalitarismo' alemão no site da entidade russa Strategic Culture Foundation. O texto também foi reproduzido por sites suíços como Uncut News e Transition News". A reportagem do portal Tagesschau destaca, ainda, que a Strategic Culture Foundation "está sob sanções da UE desde 2022 por disseminar desinformação e é acusada de ter ligações com a inteligência russa". md/ra (ots)

