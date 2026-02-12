Ataque a tiros em escola deixa dez mortos no Canadá

Outras 27 ficam feridas, duas em estado grave, após tiros numa escola e numa casa na cidade de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica. Alerta policial descreve atirador como mulher.Um ataque a tiros numa escola na Colúmbia Britânica, no Canadá, deixou oito mortos, incluindo uma pessoa que a polícia acredita ser a atiradora, e outras duas pessoas foram encontradas mortas numa casa próxima, que a polícia supõe estar ligada ao ataque, disseram autoridades canadenses nesta terça-feira (10/02). A Polícia Montada Real Canadense (PMRC) disse que 27 pessoas ficaram feridas, incluindo duas que foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves, após os disparos na Escola Secundária Tumbler Ridge, um dos atentados mais letais da história recente do país. As autoridades evitaram divulgar detalhes sobre a identidade ou a idade das vítimas, mas não descartaram que estudantes e membros do corpo docente estejam entre os mortos. A suspeita de ser a autora dos disparos também foi encontrada morta, vítima de um ferimento autoinfligido, comunicou a polícia, acrescentando que acreditava não haver mais suspeitos nem que houvesse uma situação de ameaça pública. Um alerta policial enviado para celulares na área descreveu a pessoa responsável pelo ataque como uma "mulher de vestido e de cabelos castanhos". O superintendente de polícia, Ken Floyd, confirmou posteriormente que a pessoa descrita no alerta era a mesma suspeita encontrada morta na escola. A polícia disse saber a identidade dela, mas não divulgou nome, idade ou gênero. Raro no Canadá Tiros em escolas são raros no Canadá. O ataque desta terça-feira foi o mais mortal no país desde 2020, quando um atirador na Nova Escócia matou 13 pessoas e provocou incêndios que deixaram outros nove mortos. A cidade de Tumbler Ridge, nas Montanhas Rochosas canadenses, fica a mais de 1.000 quilômetros ao norte de Vancouver, perto da fronteira com Alberta. O site do governo provincial lista a Escola Secundária Tumbler Ridge como tendo 175 alunos do 7º ao 12º ano. A Real Polícia Montada do Canadá comunicou que, por volta das 13h20 (horário local, 19h20 de Brasília), começou a receber ligações sobre o atentado na escola da pequena cidade, que tem cerca de 2.400 habitantes. O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, disse a repórteres que os policiais chegaram à escola em dois minutos. Eles encontraram sete mortos, comunicou a polícia local, incluindo a suspeita do atentado. Uma oitava morreu a caminho do hospital, e outras duas foram encontradas mortas numa casa que a polícia supõe estar ligada ao ataque. O prefeito de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, disse que toda a comunidade está de luto. "Eu desabei", disse ele, afirmando que foi "devastador" saber quantas pessoas morreram na pequena comunidade, que ele chamou de uma grande família. "Moro aqui há 18 anos", disse Krakowka. "Provavelmente conheço todas as vítimas." O pastor George Rowe, da Igreja Batista Fellowship de Tumbler Ridge, foi ao centro recreativo onde as famílias das vítimas aguardavam mais informações. "Não foi uma cena bonita. As famílias ainda estão esperando para saber se é o filho delas que faleceu e, devido aos protocolos e procedimentos, a equipe de investigação está sendo muito cautelosa ao divulgar nomes", disse Rowe. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou nas redes sociais que estava devastado. "Uno-me aos canadenses no luto por aqueles cujas vidas foram irreversivelmente alteradas hoje, e em gratidão pela coragem e altruísmo dos socorristas que arriscaram suas vidas para proteger seus concidadãos", escreveu. O gabinete de Carney comunicou que ele suspendeu uma viagem planejada para Halifax, na Nova Escócia, e uma outra para o sul da Alemanha, onde participaria da Conferência de Segurança de Munique. as/cn (Reuters, AP, Efe, AFP)