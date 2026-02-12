Alpine seguirá na F1, mas deixará Mundial de Endurance no final do ano

A equipe Alpine, que pertence ao grupo Renault, informou nesta quinta-feira (12) que continuará na Fórmula 1, mas que, por outro lado, abandonará o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no final do ano.

"A Alpine continuará suas atividades na Fórmula 1, o auge do automobilismo, e encerrará sua participação no Mundial de Endurance ao final da temporada 2026. A empresa permanece totalmente comprometida com as corridas [no WEC] deste ano", afirmou a marca francesa em um breve comunicado.