AB InBev anuncia resultado positivo em 2025 apesar da queda no volume de vendas

A empresa de capital belga e brasileiro AB Inbev, líder mundial do setor de cervejas, com marcas como Budweiser, Stella Artois e Corona, registrou resultado positivo em 2025, apesar da queda no volume de vendas. 

O grupo com sede na Bélgica registrou um aumento de 16,8% no lucro líquido, a 6,837 bilhões de dólares (35,2 bilhões de reais) no ano completo, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (12).

No quarto trimestre, o indicador subiu 60,6%, a 1,959 bilhão de dólares (10,1 bilhões de reais). 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumentou 4,9% em 2025, a 21,223 bilhões de dólares (110 bilhões de reais), superando as expectativas dos analistas, que apontavam em média 4,7%.

Os resultados foram registrados apesar de uma queda no volume de venda de cerveja, de 2,6% em todo o grupo.

O número reflete as quedas registradas na maioria das regiões geográficas, especialmente na América do Norte (-3,9%), América do Sul (-3,8%) e Ásia-Pacífico (-6,2%).

Mas as reduções foram mais do que compensadas pelo desenvolvimento de marcas premium e variantes com maiores margens, assim como de cervejas sem álcool em alguns mercados, como os Estados Unidos, para refletir as mudanças nos hábitos dos consumidores.

