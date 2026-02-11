Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países asiáticos serão os 'próximos' se China atacar Taiwan, diz presidente da ilha à AFP

Autor AFP
O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, advertiu que os países da região serão os "próximos" alvos da China se esta anexar a ilha de governo democrático.

"Se Taiwan for anexada pela China, as ambições expansionistas da China não vão parar por aí", alertou o mandatário à AFP durante uma entrevista exclusiva realizada na terça-feira (10) em Taipé.

"Os próximos países ameaçados seriam Japão, Filipinas e outros da região do Indo-Pacífico, com repercussões que acabariam chegando à América e Europa", afirmou.

