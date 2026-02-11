Países asiáticos serão os 'próximos' se China atacar Taiwan, diz presidente da ilha à AFP

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, advertiu que os países da região serão os "próximos" alvos da China se esta anexar a ilha de governo democrático.

"Se Taiwan for anexada pela China, as ambições expansionistas da China não vão parar por aí", alertou o mandatário à AFP durante uma entrevista exclusiva realizada na terça-feira (10) em Taipé.