Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest demite técnico Sean Dyche

Nottingham Forest demite técnico Sean Dyche

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio à luta contra o rebaixamento na Premier League, o Nottingham Forest demitiu seu técnico, Sean Dyche, nesta quarta-feira (11). 

O empate em 0 a 0 com o lanterna Wolverhampton Wanderers, nesta quarta, pela 26ª rodada do campeonato inglês, foi o estopim para a demissão de Dyche. 

"O Nottingham Forest Football Club confirma a demissão de Sean Dyche do cargo de técnico", afirmou o clube em um comunicado. 

"Gostaríamos de agradecer a Sean e sua equipe pelos esforços durante o tempo em que estiveram no clube e lhes desejamos muita sorte no futuro".

Falando após o empate sem gols desta quarta-feira, um abatido Dyche reconheceu que seu emprego estava em risco e que o temperamental dono, Evangelos Marinakis, poderia muito bem decidir demiti-lo. 

Marinakis já havia demitido Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou nesta temporada, e sua paciência se esgotou mais uma vez depois que o Nottingham Forest não conseguiu marcar, apesar de ter finalizado 35 vezes a gol. 

O time de Dyche foi vaiado ao final da partida.

Dyche disse ser um "realista" quanto à sua situação delicada e falou como um técnico resignado ao seu destino.

"O dono tem sido justo comigo, sem sombra de dúvida", afirmou. "Se alguém optar por mudar no futebol hoje em dia, é uma decisão pessoal. Todos nós já vimos isso acontecer", disse. 

"Se o dono quiser fazer uma mudança, então é uma decisão dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade."

O Nottingham, bicampeão europeu (1979 e 1980), ocupa atualmente a 17ª posição na Premier League com 27 pontos, apenas três pontos à frente do West Ham United, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

rcw/bb/ma/ad/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar