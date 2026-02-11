Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara dos EUA aprova bloquear tarifas ao Canadá apesar das advertências de Trump

Câmara dos EUA aprova bloquear tarifas ao Canadá apesar das advertências de Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, incluindo seis legisladores do partido Republicano do presidente Donald Trump, aprovou nesta quarta-feira (11) uma proposta para rejeitar as tarifas a produtos canadenses impostas pelo mandatário.

O texto apresentado pelos democratas foi adotado por 219 votos contra 211, e agora deve ser aprovado pelo Senado. 

A Câmara pode considerar medidas para pôr fim às emergências nacionais que Trump declarou no ano passado para impor tarifas generalizadas às importações de diversos países. 

Mas qualquer ação voltada a reverter as tarifas de Trump sobre produtos do Canadá e de outros parceiros comerciais ainda precisa da aprovação do Senado e da sanção do presidente.

Durante a votação no plenário da Câmara, o presidente advertiu em sua plataforma Truth Social que os legisladores que votassem contra suas tarifas "pagariam por isso nas eleições, inclusive nas primárias".

rle/ph/lb/ad/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar