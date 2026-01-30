Zona do euro registra crescimento de 1,5% em 2025

A economia da zona do euro cresceu 1,5% em 2025, acima do esperado, o que deu continuidade à recuperação após os resultados de 0,4% em 2023 e 0,9% em 2024, informou a agência Eurostat em sua primeira estimativa, divulgada nesta sexta-feira (30).

O número mostra uma atividade mais intensa que o previsto, superando o crescimento de 1,4% estimado pelos economistas consultados pela Bloomberg e o 1,3% projetado pela Comissão Europeia.