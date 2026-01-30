Zelensky afirma que Rússia interrompeu as trocas de prisioneiros

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia interrompeu as trocas de prisioneiros de guerra e que a mais recente aconteceu em outubro do ano passado. "Os russos paralisaram o processo. Não estão particularmente interessados em trocar pessoas, porque não sentem que isso lhes traga qualquer benefício", afirmou Zelensky à imprensa.

Apesar da interrupção, as trocas de corpos prosseguem: a Ucrânia informou na quinta-feira que recebeu da Rússia outros mil cadáveres de soldados ucranianos mortos em combate.

O presidente ucraniano também afirmou que seu país interromperá os ataques contra alvos energéticos se a Rússia fizer o mesmo. "Se a Rússia não atacar a nossa infraestrutura energética, instalações de geração ou outros ativos energéticos, nós não atacaremos os deles", garantiu. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter pedido "pessoalmente" a seu homólogo russo, Vladimir Putin, que interrompesse os ataques devido às baixas temperaturas e afirmou que a pausa duraria uma semana. Nos próximos dias, estão previstas temperaturas de 30 graus abaixo de zero na Ucrânia.