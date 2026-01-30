Vice-presidente da Comissão Europeia lamenta imagens 'aterrorizantes' de Minneapolis

A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, lamentou, nesta sexta-feira (30), as imagens "aterrorizantes" de Minneapolis, onde foi registrada a morte de dois cidadãos americanos por disparos efetuados por agente federais de imigração. "Não quero isso para meu país nem para o meu continente", disse a funcionária espanhola em uma entrevista concedida à AFP, em Bruxelas.

Ribera mencionou um "impacto terrível" após a morte de Renee Good e Alex Pretti, e criticou a violência exercida por agentes de forma "anônima" contra "crianças pequenas, mulheres e homens".

As declarações de Ribera são muito mais contundentes do que as divulgadas até o momento pela Comissão Europeia, que se limitou a considerar o caso um assunto "interno" dos Estados Unidos. No entanto, a socialista espanhola é vista como uma voz diferente dentro da Comissão, e seu tom contrasta regularmente com a linha oficial. Despois da morte de Pretti, Ribera havia publicado na rede social Bluesky mensagens sobre a indignação de Barack Obama e de Bruce Springsteen em razão do ocorrido em Minneapolis.