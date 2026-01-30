Turquia envia caças F-16 para a Somália

A Turquia enviou caças F-16 para a Somália, informaram funcionários à AFP na quinta-feira (29), enquanto Ancara busca ampliar sua presença militar no Chifre da África. Importante aliado da Somália, a Turquia fornece amplo apoio militar e econômico ao país, devastado pela guerra civil desde o início da década de 1990.

"A Turquia deslocou aeronaves F-16 para a Somália", declarou à AFP um funcionário do governo, sem fornecer mais detalhes.

Uma segunda fonte governamental, que também falou sob condição de anonimato, ressaltou que as aeronaves serão operadas pelo contingente turco estacionado nesta nação africana. "É para nossa própria segurança", disse o funcionário, enfatizando que os aviões não serão pilotados por pessoal somali. A Turquia inaugurou sua maior base militar no exterior na capital da Somália, Mogadíscio, em 2017.

Ancara mantém neste local uma força-tarefa e um comando do componente aéreo "para contribuir para o desenvolvimento da capacidade antiterrorista da Somália por meio de assistência militar, treinamento e atividades de assessoria", segundo o Ministério da Defesa turco. O destacamento ocorre após a Turquia condenar o reconhecimento por parte de Israel da Somalilândia, uma república autoproclamada, classificando-o como "interferência manifesta nos assuntos internos da Somália". A Somalilândia declarou independência em 1991, quando a Somália mergulhou no caos após a queda do ditador Siad Barre.