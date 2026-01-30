Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump chama vítima de ação do ICE em Minneapolis de 'agitador'

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada, era um "agitador e, talvez, insurgente".

"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.

Trump se referia a imagens que supostamente mostram Pretti, que tinha 37 anos, em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte.

