Trump chama vítima de ação do ICE em Minneapolis de 'agitador'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada, era um "agitador e, talvez, insurgente".

"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.