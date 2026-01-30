Tarifas dos EUA a fornecedores de petróleo de Cuba podem provocar 'crise humanitária', diz Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (30) que a aplicação de tarifas dos Estados Unidos a países que ajudam Cuba com o fornecimento de petróleo poderia desencadear uma crise humanitária de grande alcance. O mandatário americano, Donald Trump, emitiu um decreto na quinta-feira que ameaça implementar tarifas aos países que vendem petróleo a Cuba, uma medida que considera necessária para sua "segurança nacional", mas que foi denunciada por Havana como um "brutal ato de agressão".

"A aplicação de tarifas a países que fornecem petróleo a Cuba poderia desencadear uma crise humanitária de grande alcance, afetando diretamente hospitais, alimentação e outros serviços básicos do povo cubano", afirmou a presidente de esquerda em resposta ao decreto de Trump, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum informou, ainda, que ordenou ao seu secretário de Relações Exteriores que estabeleça contato imediato com o Departamento de Estado americano com o objetivo de "conhecer com precisão o alcance do decreto" de Trump. Também buscará informar a Washington sobre "o que significaria uma crise humanitária", afirmou a mandatária. A presidente mexicana reiterou sua "solidariedade permanente" com o povo cubano, mas advertiu que não descuidará das implicações que o decreto de Washington possa ter para o México.