Solicitante de asilo é condenado a 29 anos de prisão por assassinar mulher no Reino Unido

Um tribunal britânico condenou, nesta sexta-feira (30), um solicitante de asilo sudanês a cumprir ao menos 29 anos de prisão por matar a golpes de faca uma mulher que trabalhava no hotel onde o migrante estava alojado. Deng Chol Majek, que se hospedava no hotel enquanto sua solicitação de asilo era analisada, chegou ao Reino Unido em julho de 2024, após atravessar o Canal da Mancha em uma pequena embarcação.

Três meses depois de sua chegada às costas britânicas, ele matou Rhiannon Whyte, de 27 anos, em Walsall, no centro da Inglaterra.

Whyte, mãe de um menino de cinco anos, foi seguida e atacada com golpes de faca na noite de 20 de outubro de 2024, em uma estação de trem, perto do hotel onde havia acabado de encerrar seu turno de trabalho. O juiz Michael Soole destacou que as provas de DNA que demonstram a culpa do acusado são contundentes. O réu alegava ter 18 anos quando entrou no Reino Unido, mas avaliações realizadas pelas autoridades estimam sua idade entre 25 e 28 anos.