Senado dos EUA aprova projeto de lei que deve encurtar 'shutdown'

Os senadores dos Estados Unidos aprovaram nesta sexta-feira (30) um projeto de lei orçamentária respaldado pelo presidente Donald Trump, que, embora não impeça uma paralisação da administração federal à meia-noite, deverá permitir que esta seja de curta duração. Mesmo com esta votação, o fechamento parcial conhecido como "shutdown" entrará em vigor à meia-noite deste sexta-feira (2h da manhã de sábado em Brasília), porque a Câmara dos Representantes está fora de sessão até a segunda-feira, o que torna inevitável uma interrupção do financiamento do governo.

Passada a meia-noite, vários departamentos ficarão sem financiamento e deverão suspender parte de seus funcionários, como ocorreu durante o bloqueio entre outubro e novembro de 2025.

Em protesto pelas operações anti-imigração do governo Trump após a morte de ativistas em Minneapolis, os democratas se negavam a adotar o novo orçamento proposto para o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), exigindo mudanças no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), que consideram fora de controle. Segundo o acordo negociado entre a Casa Branca e os líderes democratas do Senado, os legisladores aprovaram cinco projetos de lei de financiamento pendentes para financiar a maior parte do governo federal até o final do ano fiscal, em setembro. O financiamento para o DHS, por sua vez, foi separado e prorrogado por apenas duas semanas por meio de uma medida provisória, com o objetivo de dar tempo aos legisladores para negociar mudanças nas operações do departamento.

Trump respaldou publicamente o acordo e instou os legisladores de ambos os partidos a o apoiarem, ressaltando o seu desejo de evitar um segundo fechamento em seu segundo mandato, como ocorreu entre outubro e novembro do ano passado. "A única coisa que pode desacelerar o nosso país é outra paralisação longa e desastrosa do governo federal", declarou o republicano em sua plataforma Truth Social. Alguns democratas e analistas políticos interpretaram a flexibilidade da Casa Branca como um reconhecimento de que precisava moderar seu enfoque de deportação após as mortes em Minneapolis pelas mãos de agentes federais.

- 'Frear o ICE' - Na semana passada, o texto parecia seguir para a aprovação antes da data limite de 31 de janeiro, mas os acontecimentos de sábado passado em Minneapolis modificaram o contexto político. A morte de Alex Pretti, bem como a de Renee Good dias antes, por disparos de agentes federais nesta cidade do norte dos Estados Unidos, provocou um movimento de indignação no seio da classe política.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, enumerou nesta sexta as demandas democratas, afirmando querer "frear o ICE e pôr fim à violência". Para isso, o legislador exigiu medidas como, por exemplo, proibir o uso de balaclavas pelos agentes. "Chega de polícia secreta", afirmou. Embora o 'shutdown' seja inevitável na noite desta sexta, é provável que não se repita o que ocorreu no ano passado, quando os Estados Unidos vivenciaram o fechamento governamental mais longo de sua história.