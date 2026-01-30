Putin recebeu chefe da principal autoridade de segurança do Irã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta sexta-feira (30) o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, em uma visita a Moscou não anunciada com antecedência, em meio a tensões com os Estados Unidos, informou o Kremlin. Na quinta-feira, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que "esperava" não ter que atacar o Irã, o qual pressiona para alcançar um acordo sobre seu programa nuclear, mas advertiu que o tempo está se esgotando.

Nesta sexta, o republicano disse acreditar que o Irã, um aliado próximo da Rússia, desejava chegar a um acordo sobre o seu programa atômico para evitar uma operação militar.