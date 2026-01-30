Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Principal refinaria de petróleo do Equador registra segundo incêndio em oito meses

Tipo Notícia

A principal refinaria do Equador localizada na cidade de Esmeraldas, na costa do Pacífico, registrou, nesta sexta-feira (30), o seu segundo incêndio em oito meses, sem registros de vítimas até o momento, informou a empresa estatal Petroecuador.

Uma grande coluna de fogo e fumaça negra se elevava a centenas de metros na localidade costeira de Esmeraldas, onde vivem cerca de 212 mil pessoas, perto da fronteira com a Colômbia, constatou a AFP.

O incêndio afetou uma piscina na parte externa da refinaria. "A equipe de combate a incêndios está atendendo o incidente, que permanece controlado", assinalou a Petroecuador em um boletim.

A usina está localizada perto de vários bairros e a 200 metros de uma escola, de onde os alunos foram retirados.

"Não há pessoas feridas nem impacto na operação habitual da refinaria", acrescentou a companhia.

Em maio de 2025, um tanque com combustível explodiu na mesma instalação, com capacidade para processar 110 mil barris por dia (bd).

O incidente, que não deixou vítimas, levou à suspensão temporária das operações.

Agentes policiais cercaram o acesso à refinaria, que produz gasolina, diesel, combustível para aviões e gás para uso doméstico.

O país possui outras duas refinarias localizadas na cidade costeira de La Libertad (sudoeste) e na amazônica Shushufindi (nordeste), que produzem 45 mil bd e 20 mil bd, respectivamente.

O Equador extraiu 469 mil bd de petróleo em novembro, segundo os dados mais recentes do Banco Central. O petróleo bruto é um de seus principais produtos de exportação.

