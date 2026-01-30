Principal refinaria de petróleo do Equador registra segundo incêndio em oito meses

A principal refinaria do Equador localizada na cidade de Esmeraldas, na costa do Pacífico, registrou, nesta sexta-feira (30), o seu segundo incêndio em oito meses, sem registros de vítimas até o momento, informou a empresa estatal Petroecuador. Uma grande coluna de fogo e fumaça negra se elevava a centenas de metros na localidade costeira de Esmeraldas, onde vivem cerca de 212 mil pessoas, perto da fronteira com a Colômbia, constatou a AFP.

O incêndio afetou uma piscina na parte externa da refinaria. "A equipe de combate a incêndios está atendendo o incidente, que permanece controlado", assinalou a Petroecuador em um boletim.

A usina está localizada perto de vários bairros e a 200 metros de uma escola, de onde os alunos foram retirados. "Não há pessoas feridas nem impacto na operação habitual da refinaria", acrescentou a companhia. Em maio de 2025, um tanque com combustível explodiu na mesma instalação, com capacidade para processar 110 mil barris por dia (bd).

O incidente, que não deixou vítimas, levou à suspensão temporária das operações. Agentes policiais cercaram o acesso à refinaria, que produz gasolina, diesel, combustível para aviões e gás para uso doméstico. O país possui outras duas refinarias localizadas na cidade costeira de La Libertad (sudoeste) e na amazônica Shushufindi (nordeste), que produzem 45 mil bd e 20 mil bd, respectivamente.