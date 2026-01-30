Primeiros atletas se instalam na vila olímpica em Milão a uma semana dos Jogos de Inverno

A Vila Olímpica de Milão abriu oficialmente as suas portas nesta sexta-feira (30), uma semana antes da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de 2026. "A Itália foi a primeira a se instalar, seguida por grandes delegações da Alemanha, da República Tcheca e do Japão", anunciou o comitê organizador em um comunicado.

"Mais delegações são esperadas esta tarde (sexta-feira), incluindo as dos Países Baixos e da Austrália", acrescentou o comitê Milão-Cortina 2026.

Embora a cerimônia de abertura aconteça em 6 de fevereiro, as competições começam já em 4 de fevereiro, com a modalidade de curling em Cortina d'Ampezzo, nas Dolomitas. A Vila Olímpica em Milão foi projetada para acomodar 1.700 atletas e membros da equipe de apoio, já que a capital econômica da Itália sediará a maioria dos esportes no gelo, como patinação artística e hóquei no gelo. Construídas por uma empresa privada, as instalações serão convertidas em residências estudantis após o término dos Jogos Paralímpicos, em 15 de março.