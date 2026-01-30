Petróleo encerra a semana sem impulso e com mercado de olho no Irã

Os preços do petróleo fecharam perto do ponto de equilíbrio, nesta sexta-feira (30), ao final de uma semana de altas impulsionadas pelo repique das tensões no Irã, que despertam o temor de uma perturbação no fornecimento mundial de petróleo. O barril de Brent do mar do Norte, para entrega em março, fechou em leve baixa de 0,03%, a 70,69 dólares.

O West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 0,32%, a 65,21 dólares.

Durante a semana, o WTI subiu mais de 6% e o Brent, mais de 7%, cruzando a barreira dos 70 dólares pela primeira vez desde setembro. O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta, que o Irã quer "concluir um acordo" com os Estados Unidos, depois que Teerã se disse disposto a retomar o diálogo, mas excluindo discutir suas capacidades de defesa e balísticas. Na quinta-feira, Trump assegurou que "esperava" não ter que ordenar um ataque, ao mesmo tempo em que instou Teerã a chegar a um acordo nuclear.

As ameaças de Washington foram "particularmente preocupantes" para o mercado petrolífero, informou Barbara Lambrecht, da Commerzbank. O Irã está entre os dez principais produtores de petróleo e fica diante do estreito de Ormuz, por onde circulam cerca de 20% da produção mundial do ouro negro. "Assim que os riscos geopolíticos pararem de dominar as manchetes como fazem hoje, os preços deveriam cair", antecipou Lambrecht.