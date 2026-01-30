EUA ECONOMIA: Trump indica Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed

PANAMÁ CHINA COMÉRCIO: Panamá anula concessão a uma empresa de Hong Kong em seu canal; China promete proteger suas companhias

Trump indica Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano.

A Suprema Corte do Panamá anulou, na quinta-feira (29), a concessão à CK Hutchison, com sede em Hong Kong, para operar dois portos no Canal do Panamá. A decisão foi rejeitada tanto pela companhia quanto pelo governo chinês, que prometeu "proteger" os interesses de suas empresas.

Panamá anula concessão a uma empresa de Hong Kong em seu canal; China promete proteger suas companhias

WASHINGTON:

EUA a caminho de novo 'shutdown' em meio a críticas democratas por mortes de manifestantes

Três meses após o último 'shutdown', os Estados Unidos devem retornar à meia-noite desta sexta-feira (30) a uma situação de paralisação orçamentária, apesar do acordo alcançado na quinta-feira entre a Casa Branca e os democratas, que deveria evitar uma crise duradoura.

(EUA orçamento segurança migração política Imigração, 610 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Trump ameaça com tarifas países que venderem petróleo a Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira (29) uma ordem executiva que ameaça impor tarifas aos países que vendem petróleo a Cuba, medida que considera necessária para a "segurança nacional", mas que Havana classificou como um "ato brutal de agressão".

(EUA Cuba tarifas diplomacia México, 550 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

'Difícil sobreviver': idosos de Kiev tremem de frio sem luz nem aquecimento após ataques russos

Tremendo de frio em seu apartamento em Kiev depois que os ataques russos a deixaram sem aquecimento, Lidia Teleschuk afirma que, aos 91 anos, não se lembrava de um inverno tão rigoroso desde a Segunda Guerra Mundial.

(Ucrânia conflito Rússia meteorologia energia, 650 palavras, já transmitida)

--ORIENTE MÉDIO

ISTAMBUL:

Chanceler iraniano se diz disposto a negociação nuclear 'em pé de igualdade'

O Irã está disposto a retomar as negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos caso ocorram "em pé de igualdade", indicou o seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, nesta sexta-feira (30) na Turquia.

(Irã Irã diplomacia Turquia política Forças Armadas nuclear, 430 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Zona do euro registra crescimento de 1,5% em 2025 apesar da tensão com EUA

A economia da zona do euro superou as expectativas e cresceu 1,5% em 2025, apesar das turbulências comerciais provocadas pela política tarifária dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira (30) a agência Eurostat.

(UE conjuntura economia desemprego, 440 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

IA ajuda médicos a detectar câncer de mama em exames, aponta estudo

A inteligência artificial ajuda os médicos a melhorar a detecção de casos de câncer de mama graças a uma análise mais eficaz dos exames de rastreamento, revela um amplo estudo divulgado nesta sexta-feira (30).

(Medicina Mulheres IA saúde Suécia ciência, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- TÊNIS

MELBOURNE:

Alcaraz supera Zverev em batalha de mais 5 horas e avança à final do Aberto da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, se classificou para sua primeira final do Aberto da Austrália ao vencer nesta sexta-feira (30) o alemão Alexander Zverev (N.3) na semifinal em uma batalha de 5 horas e 27 minutos.

(Tênis ATP, 650 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]