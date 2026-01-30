Partido pró-militar de Mianmar conquista vitória sem oposição nas eleições legislativas

O partido pró-militar de Mianmar garantiu uma vitória sem oposição nas eleições legislativas organizadas pela junta militar, segundo resultados oficiais analisados pela AFP nesta sexta-feira (30). O Partido da União, Solidariedade e Desenvolvimento (USDP, na sigla em inglês), pró-militar, conquistou um total de 339 das 420 cadeiras em disputa nas duas casas do Parlamento, representando pouco mais de 80%, segundo os resultados da comissão eleitoral.

As eleições, realizadas em três fases ao longo de um mês, terminaram no último domingo.

A votação foi cancelada em dezenas de distritos eleitorais devido à guerra civil que eclodiu após o golpe de 2021 que levou a atual junta militar ao poder. A vitória garante ao USDP a maioria parlamentar e o direito de nomear unilateralmente o presidente quando o Parlamento se reunir em março, cargo que o chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, não descartou assumir. Analistas consideram o USDP, composto principalmente por oficiais militares de alta patente, uma extensão civil do exército, criada para dar uma aparência de legitimidade ao regime.