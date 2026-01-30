Panamá em contato com dinamarquesa Maersk para operar no canal após anular contrato com empresa de Hong Kong

O Panamá mantém contatos com a companhia dinamarquesa Maersk para que assuma temporariamente dois portos no canal operados pela empresa de Hong Kong CK Hutchison, cuja concessão foi anulada pela Justiça, anunciou nesta sexta-feira (30) o presidente panamenho, José Raúl Mulino. A Suprema Corte do Panamá invalidou os contratos na quinta-feira, em meio às reiteradas ameaças do presidente americano, Donald Trump, de recuperar a via interoceânica que os Estados Unidos construíram e cederam ao Panamá, ao afirmar que ela está sob controle de Pequim.

"As conversas avançaram" com "uma subsidiária do grupo APM Moller Maersk, que demonstrou disposição para assumir transitoriamente a operação de ambos os terminais e que conta com a capacidade e a experiência necessárias", disse Mulino em uma mensagem gravada.