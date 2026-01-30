Ouro e prata registram forte queda após recordes desta semana

Os preços dos metais preciosos continuaram caindo nesta sexta-feira (30), após a forte alta no início da semana, à medida que os investidores se tranquilizavam quanto à independência do Fed após notícias sobre o potencial candidato à presidência da instituição. Após registrar perdas de mais de 8%, o preço do ouro caiu 6,54%, para US$ 5.023,60 (R$ 26.097,60) por onça, às 6h55 (horário de Brasília).

A prata, que chegou a despencar 17,6%, recuava 14,95% no mesmo horário, sendo negociada a US$ 98,4170 (R$ 511,24) por onça.

De modo geral, "os investidores querem tirar lucros", explicou Aarin Chiekrie, analista da Hargreaves Lansdown. No dia anterior, tanto o ouro quanto a prata registraram quedas acentuadas, em contraste com suas respectivas máximas históricas de US$ 5.595,47 (cerca de R$ 26.068,46) e US$ 121,6540 (cerca de R$ 631,97) por onça, em meio a uma onda de incerteza nos Estados Unidos e no mundo. Nesta sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou Kevin Warsh como seu indicado para comandar o Federal Reserve (Fed). Warsh é ex-governador do banco central americano.