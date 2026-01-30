Os possíveis cenários militares americanos contra o Irã

Após o deslocamento de uma "armada" americana perto das costas iranianas, vários cenários são possíveis se a Casa Branca decidir intervir militarmente, desde bombardeios precisos até uma campanha maciça para enfraquecer ou eliminar os dirigentes do país. — Quais são os recursos militares dos Estados Unidos? -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz se guiar apenas por sua "própria moral", advertiu na semana passada que uma "enorme armada" estava a caminho do Golfo, depois de ter encorajado e prometido ajuda aos manifestantes iranianos cujo movimento foi reprimido a sangue e fogo, com um saldo de milhares de mortos segundo várias ONGs.

A armada americana é composta pelo porta-aviões "Abraham Lincoln" e seus mais de 80 aviões, assim como por sua escolta de três destróieres, dotados de capacidades antimísseis e de mísseis de cruzeiro Tomahawk. O grupo aeronaval americano, geralmente acompanhado por um submarino de ataque, também capaz de lançar mísseis Tomahawk contra alvos em terra, chegou à região na segunda-feira. — O que Donald Trump busca? -

O presidente dos Estados Unidos declarou na noite de quinta-feira que "espera não ter de utilizar essa força" militar mobilizada, após pedir na véspera um "acordo justo e equitativo" sobre o programa nuclear iraniano. Mas, depois dos bombardeios de junho de 2025 contra as instalações nucleares iranianas, "o preço exigido do Irã por um acordo aumentou consideravelmente", explica Farzan Sabet, especialista em Irã do Geneva Graduate Institute. Os Estados Unidos esperam obter a proibição de qualquer atividade de enriquecimento de urânio e a limitação das capacidades balísticas, entre outros objetivos.

Seria "uma forma de capitulação" inaceitável para o Irã, segundo David Khalfa, cofundador do centro de pesquisas Atlantic Middle East Forum (AMEF), que considera que Trump "optará pela opção militar" para demonstrar sua capacidade de fazer respeitar suas linhas vermelhas. — O cenário de bombardeios limitados - Trump pode atacar navios que exportam o petróleo iraniano, como fez na Venezuela, para asfixiar a economia do país e obter um acordo, segundo Sabet.

Ele também pode realizar "bombardeios pontuais, ou uma guerra limitada a objetivos restritos, o que lhe permitiria dizer que é preciso respeitar sua linha vermelha sem se comprometer em uma nova guerra no Oriente Médio, e poderia declarar vitória", afirmou. Essa operação teria como alvo os sistemas antiaéreos, as rampas de lançamento de mísseis e drones, como nos bombardeios israelenses de junho. Para Eva Koulouriotis, analista independente do Oriente Médio, os bombardeios teriam como alvo provavelmente as posições dos Guardiões da Revolução e de suas milícias envolvidas na recente repressão às manifestações antigovernamentais.