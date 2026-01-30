Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu a favor da China em uma disputa sobre auxílios estatais a energias renováveis adotadas nos Estados Unidos, aprovados durante a presidência do democrata Joe Biden, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (30). 

Em suas conclusões, o grupo especial de solução de controvérsias da OMC afirmou que os créditos concedidos pela Lei de Redução da Inflação eram "incompatíveis" com diversos acordos e recomendou que os Estados Unidos "os retirassem até 1º de outubro de 2026".

