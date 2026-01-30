Número de mortos em catástrofe ferroviária na Espanha sobe para 46
Uma pessoa que havia ficado ferida no choque entre dois trens ocorrido neste mês no sul da Espanha morreu no hospital nesta sexta-feira (30), o que aumentou o número de vítimas da tragédia para 46, informaram autoridades regionais.
O presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, publicou no X que a região "segue com o coração partido... Que tragédia e quanta dor!"
No último dia 18, os três últimos vagões de um trem descarrilaram e invadiram a linha ao lado, por onde um trem trafegava no sentido contrário. Os dois trens circulavam a mais de 200 km/h e transportavam um total de 480 passageiros.
Investigações sugerem que o acidente foi causado por uma fissura em um dos trilhos, na altura de uma junta. Trata-se de uma "hipótese de trabalho", que deve ser "corroborada por cálculos e análises detalhados posteriores", concluiu a Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (Ciaf).
imm/jj/ahg/mvl/lb/am