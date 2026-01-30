Número de mortos em catástrofe ferroviária na Espanha sobe para 46

Uma pessoa que havia ficado ferida no choque entre dois trens ocorrido neste mês no sul da Espanha morreu no hospital nesta sexta-feira (30), o que aumentou o número de vítimas da tragédia para 46, informaram autoridades regionais.

O presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, publicou no X que a região "segue com o coração partido... Que tragédia e quanta dor!"