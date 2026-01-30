Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministério Público interroga presidente peruano Jerí por tráfico de influências

AFP
AFP
Tipo Notícia

O procurador-geral do Peru interrogou nesta sexta-feira (30) o presidente interino peruano, José Jerí, no âmbito de uma investigação preliminar por suposto tráfico de influência após um encontro encoberto com um empresário chinês que teve contratos com o Estado.

"Acabamos de tomar o depoimento do senhor presidente, ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas", disse a jornalistas o procurador-geral do Peru, Tomás Aladino Gálvez, após concluir a diligência no Palácio do Governo.

A apuração sobre Jerí, de 39 anos, estendeu-se por três horas, durante as quais ele respondeu a cerca de 30 perguntas, segundo o procurador.

O mandatário comunicou ao Ministério Público (MP) que entregará um relatório de suas ligações telefônicas como parte dos trâmites da investigação.

O MP abriu investigações preliminares contra Jerí em 12 de janeiro por suposto tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses, depois que a imprensa revelou vídeos de dois encontros com o empresário chinês Zhihua Yang.

Jerí goza de imunidade durante seu mandato e só poderá enfrentar um eventual processo penal depois de julho, quando deixar o poder.

Em sua defesa, Jerí disse diante de uma comissão do Congresso que é vítima de um "complô" para forçar sua renúncia.

O governante tomou posse em 10 de outubro em substituição a Dina Boluarte, destituída pelo Congresso em meio a protestos massivos pela crise de segurança decorrente do aumento da extorsão e do sicariato.

O Peru elegerá presidente e um novo Congresso em 12 de abril, em um processo do qual Jerí não poderá participar por lei.

Seus encontros com Yang causaram suspeitas, porque em um deles ele é visto entrando à noite em um restaurante com a cabeça coberta pelo capuz de um moletom.

