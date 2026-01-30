'Marte pode esperar. A humanidade não', diz Pedro Sánchez a Elon Musk em defesa da regularização de imigrantes

"Marte pode esperar. A humanidade não", escreveu no X o presidente de Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, em resposta a uma mensagem de Elon Musk e em defesa da regularização massiva de imigrantes na Espanha. "Uau", havia indicado o magnata, dono do X, em sinal de surpresa diante da publicação de um usuário que afirmou que a medida adotada pelo governo espanhol, que permitiria regularizar cerca de 500.000 pessoas no país, era uma estratégia para ter "eleitores fiéis" e "derrotar a extrema direita".

"A lógica é simples: legalizar meio milhão de pessoas, acelerar o processo de cidadania (que para muitos pode levar apenas dois anos) e, na prática, você terá importado um enorme bloco de eleitores fiéis e em dívida com a esquerda", dizia a mensagem do usuário Ian Miles Cheong, com 1,2 milhão de seguidores no X.

Na contramão de seus homólogos europeus, Sánchez mantém uma postura pró-imigração. Na terça-feira, o governo anunciou um plano para regularizar a situação de meio milhão de imigrantes, a maioria da América Latina, uma medida destinada a impulsionar o crescimento econômico do país, que atingiu 2,8% em 2025. O anúncio gerou críticas da oposição de direita e extrema direita.