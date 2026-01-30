Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 6 mil migrantes foram resgatados no Canal da Mancha em 2025

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um total de 6.177 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido a bordo de pequenas embarcações foram resgatados no mar do lado francês em 2025; 25 pessoas morreram e duas estão desaparecidas, anunciaram nesta sexta-feira (30) as autoridades francesas.

As tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha "não conheceram trégua", ressalta a Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Premar).

Segundo essa fonte, "49.966 pessoas a bordo de 795 embarcações" tentaram fazer a travessia da França para o Reino Unido.

Pelo menos 29 migrantes morreram no mar em 2025, segundo um levantamento da AFP com base em fontes oficiais francesas e britânicas.

"Os riscos que os traficantes impõem aos migrantes são cada vez maiores", sublinha a Premar.

O número de pessoas por embarcação "não para de aumentar": 26 em 2021, 45 em 2023 e 63 em 2025, quando dez embarcações chegaram a transportar mais de 100 pessoas.

Além disso, em 2025, 45% das embarcações eram táxis aquáticos. Eles operam da seguinte forma: uma embarcação precária parte de um ponto afastado, contorna a costa e recolhe passageiros perto da margem, "em água fria em qualquer época do ano e em condições caóticas".

No Canal da Mancha, "sobrepõem-se numerosas atividades", como a pesca, o transporte marítimo de mercadorias e passageiros e as energias renováveis marinhas, e, além disso, as condições de navegação são "extremamente difíceis", destaca o vice-almirante de esquadra Benoit de Guibert.

Do lado britânico, 41.472 migrantes chegaram às costas a bordo de pequenas embarcações em 2025, segundo Londres. É o segundo maior número, depois do recorde de 45.774 registrado em 2022.

