Lens vence Le Havre (1-0) e assume liderança provisória do Francês, à frente do PSG

O Lens reassumiu a liderança do Campeonato Francês, ultrapassando o Paris Saint-Germain, após um gol de Ruben Aguilar garantir a vitória por 1 a 0 nesta sexta-feira (30) sobre o Le Havre, em partida da 20ª rodada. O lateral-direito, que já defendeu a seleção francesa em uma ocasião em 2020, apareceu na segunda trave para desviar de cabeça um cruzamento de Matthieu Udol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), em uma noite chuvosa no norte do país.

Foi um retorno bem-vindo ao caminho das vitórias para o Lens, que vinha de uma sequência de 10 triunfos consecutivos em todas as competições antes de sofrer uma derrota por 3 a 1 no último fim de semana, fora de casa, para o Olympique de Marselha.

O time sensação do campeonato francês chegou a esta partida na segunda posição da Ligue 1, dois pontos atrás do PSG, atual campeão francês e europeu. No entanto, esta vitória significa que agora está um ponto à frente na liderança após 20 rodadas, embora a equipe do técnico Luis Enrique possa retomar a ponta caso não seja derrotada na visita ao Strasbourg no domingo. Por outro lado, o Lens está oito pontos à frente do Olympique de Marselha, que buscará se recuperar da decepção da eliminação na Liga dos Campeões no meio da semana, em sua partida contra o Paris FC neste sábado.

O Lyon recebe o Lille no domingo, em um confronto entre o quarto colocado e o quinto, respectivamente. O Le Havre, por sua vez, permanece na décima quinta posição com 20 pontos, oito acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Auxerre e Metz. --- Jogos da 20ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 30 de janeiro Lens - Le Havre 1 - 0 Sábado, 31 de janeiro

(13h00) Paris FC - Olympique de Marselha (15h00) Lorient - Nantes (17h05) Monaco - Rennes