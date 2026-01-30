Ladrões roubam US$ 2,7 milhões em plena rua em Tóquio

Três ladrões roubaram malas com 2,7 milhões de dólares (14 milhões de reais) em uma rua movimentada no centro de Tóquio, informaram nesta sexta-feira (30) a polícia e a imprensa local, um crime incomum na cidade japonesa famosa por sua segurança. Durante o assalto, os ladrões usaram spray de pimenta para levar o dinheiro por volta das 21h30 locais (9h30 de Brasília) de quinta-feira, perto da estação de Ueno, uma área muito popular entre os turistas, disse à AFP uma fonte da polícia da capital japonesa que pediu anonimato.

A fonte se recusou a revelar detalhes, mas a imprensa informou que as vítimas foram cinco cidadãos chineses e japoneses que tentavam colocar as malas, com cerca de 420 milhões de ienes (2,7 milhões de dólares), em um veículo.

Ainda não foi explicado por que o grupo estava com tanto dinheiro. O canal Fuji Television informou que as vítimas disseram aos investigadores que o dinheiro era destinado a casas de câmbio. Em outro crime, um homem com 190 milhões de ienes em dinheiro (1,2 milhão de dólares, 6,2 milhões de reais) também foi atacado com spray de pimenta por três homens na madrugada de sexta-feira em um estacionamento do aeroporto de Haneda, em Tóquio, segundo a imprensa.