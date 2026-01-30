Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga lideram a disputa pelo Grammy

As superestrelas Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny buscam fazer história neste domingo (1º), na 68ª edição do Grammy, que reunirá a elite da música em Los Angeles. O rapper Lamar, que no ano passado dominou a premiação ao vencer cinco categorias, retorna com nove indicações e a expectativa de levar, pela primeira vez, o cobiçado troféu de Álbum do Ano.

Um feito que também representaria um marco para o porto-riquenho Bad Bunny e para a camaleônica Lady Gaga, ambos à frente da lista de favoritos.

Com seu bem-sucedido álbum "GNX" e o single "Luther", com participação de SZA, Lamar, de 38 anos, concorre nas três principais categorias da cerimônia: Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano. É justamente este último prêmio que ainda falta na prateleira do rapper vencedor do Pulitzer, que soma, até agora, 22 estatuetas. Em 2025, Lamar foi homenageado pela Academia da Gravação por seu viral "Not like us", eleito Canção do Ano. Desta vez, a disputa está acirrada.

- A boa fase de Bad Bunny - A boa fase de Benito Antonio Martínez Ocasio, o "Bad Bunny" responsável pela globalização do reggeaton, parece imbatível. Bad Bunny fez de "Un verano sin ti" (2022) o primeiro álbum inteiramente em espanhol indicado a Álbum do Ano pela Academia da Gravação. Agora, chega forte às três grandes categorias da noite com o aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", do qual se destaca o nostálgico single "DtMF".

"Foi um álbum muito emocionante", afirmou à AFP a musicóloga Lauron Kehrer. "Ele trabalha intensamente as temáticas e a música", destacou ao elogiar "a forma como aborda a descolonização (…) e como se aprofunda em músicas porto-riquenhas mais tradicionais, levando-as ao grande público". Bad Bunny está no meio de uma turnê internacional, iniciada no ano passado após uma residência que moveu multidões em sua ilha natal.

O intérprete de "Tití me preguntó" também faz contagem regressiva para seu aguardado show de intervalo do Super Bowl, em 8 de fevereiro, na Califórnia — apresentação que inflama emoções em um Estados Unidos dividido em relação à política migratória. Kehrer não acredita que as tensões políticas influenciem a votação da Academia, mas ressalta que uma vitória de Bad Bunny pode ser lida como "um sinal de que estamos enfrentando a crescente influência das culturas latinas nos Estados Unidos". Logo atrás aparece Lady Gaga, que com "Mayhem" fez um retorno triunfal à cena musical e garantiu sete indicações a um Grammy que lhe é familiar: são 45 nomeações e 14 vitórias ao longo da carreira.