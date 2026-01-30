Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juiz dos EUA descarta pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo

Juiz dos EUA descarta pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Um juiz federal bloqueou, nesta sexta-feira (30), a possibilidade de os promotores solicitarem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar a tiros o CEO de uma empresa de seguros de saúde em 2024.

A vítima, Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi morta a tiros em Manhattan em 4 de dezembro daquele ano, ao sair de seu hotel. 

O juiz rejeitou as acusações de homicídio e porte de arma com silenciador contra Mangione, que poderiam resultar em pena de morte.

O suspeito, de 27 anos, ainda enfrenta acusações federais de perseguição e acusações estaduais de homicídio, que podem resultar em prisão perpétua.

