Jornalista que cobria protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'

O ex-apresentador da CNN Don Lemon, agora jornalista independente, foi preso e acusado de envolvimento em um "ataque coordenado" contra uma igreja durante os protestos em Minnesota contra a aplicação das leis de imigração, anunciou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.

Bondi afirmou nesta sexta-feira (30) que ordenou a prisão de Lemon e de outras três pessoas que, segundo ela, participaram de um "ataque coordenado contra a Igreja Cities em St. Paul, Minnesota".