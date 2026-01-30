Irã reforça que responderá 'imediata e firmemente' a qualquer ataque contra seu território

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã responderá "imediata e firmemente" a qualquer agressão contra o país e seu povo, ao comentar os desdobramentos regionais, em tensão elevada com os Estados Unidos, em conversa telefônica com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 29, Pezeshkian reiterou que o Irã "não acolhe de forma alguma a guerra", mas advertiu que não hesitará em reagir diante de ataques.

Em comunicado enviado via Telegram nesta sexta-feira, 30, o presidente iraniano destacou que a política externa do país é guiada pela chamada "diplomacia digna", baseada na interação e no diálogo dentro do marco do direito internacional, no respeito mútuo e na rejeição do uso da força e de ameaças para a resolução de conflitos. Ainda assim, reforçou que "qualquer agressão ao país e à nação iraniana será respondida de maneira imediata e decisiva".