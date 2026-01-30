Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter Miami contrata atacante Germán Berterame, da seleção mexicana

Inter Miami contrata atacante Germán Berterame, da seleção mexicana

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Inter Miami, time de Lionel Messi, anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante mexicano Germán Berterame como jogador designado para a próxima temporada da MLS, na qual defenderá o título.

O atacante, nascido na Argentina mas naturalizado mexicano, chega à liga norte-americana vindo do Monterrey, onde era um dos destaques da equipe.

Seu contrato é válido até a temporada 2028-29 da MLS, com opção de renovação para a temporada 2029-30.

Berterame, de 27 anos e jogador da seleção mexicana, se junta a Lionel Messi e Rodrigo De Paul para completar a lista de três jogadores designados permitidos pela liga.

Nos Estados Unidos, os jogadores designados, as principais estrelas da equipe, têm salários que excedem o limite estabelecido pela liga.

"Ele é um ótimo jogador e almejamos ter um grande elenco", disse o proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, à AFP, ao ser questionado sobre esta mais recente contratação de sua equipe.

"Nosso objetivo é dar a Masche [Javier Mascherano, o treinador] as ferramentas para poder atacar da maneira que ele idealiza, com uma escalação forte. Esse é o tipo de qualidade e jogador que merece fazer parte do Inter Miami", acrescentou.

Desde que chegou ao Monterrey em 2022, Berterame, que espera jogar a Copa do Mundo de 2026 pelo México, disputou 132 partidas e marcou 55 gols.

Sua contratação reforça o setor ofensivo do Inter Miami, que também conta com o veterano atacante uruguaio Luis Suárez, em um ano em que o clube da Flórida tem objetivos ambiciosos após conquistar seu primeiro título da liga em 2025.

A diretoria do clube definiu a Liga dos Campeões da Concacaf como a principal meta para a temporada de 2026.

O Inter Miami chega a Medellín nesta sexta-feira para enfrentar o Atlético Nacional no sábado, em sua segunda partida de pré-temporada.

str/raa/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar