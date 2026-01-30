Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo açucareiro francês Tereos vende fábrica no Brasil para reforçar sua competitividade

Grupo açucareiro francês Tereos vende fábrica no Brasil para reforçar sua competitividade

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A gigante francesa do açúcar Tereos (Béghin Say, La Perruche) anunciou, nesta sexta-feira (30), um projeto para vender uma de suas fábricas no Brasil para a empresa brasileira Viralcool "a fim de reforçar sua competitividade". 

O grupo cooperativo, que registrou prejuízos no primeiro semestre do ano fiscal devido à queda dos preços do açúcar, quer reorganizar suas atividades de cana-de-açúcar no Brasil em torno de suas outras cinco fábricas.

Isso permitiria "uma melhor otimização industrial, agrícola e logística, assim como um fortalecimento de sua estrutura de capital", explicou a empresa em comunicado. 

A fábrica, cuja venda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil, estaria localizada em Andrade (região de Ribeirão Preto, no sudeste do país). 

A transação, cujo valor não foi divulgado, incluiria a venda de 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. 

A Tereos, presente no Brasil há mais de 25 anos, afirma ser a segunda maior produtora de açúcar do país. 

Essa atividade representou 40% do seu lucro operacional bruto e constitui "um dos pilares estratégicos da sua diversificação", destaca o grupo. 

A Tereos, que possui 38 unidades industriais (incluindo Andrade), opera em 14 países, principalmente na França, e conta com mais de 10.000 membros cooperados.

cho/ved/rl/mab/ahg/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar