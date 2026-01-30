Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Groenlândia multa programa alemão por cena com bandeira dos EUA

Comediante da NDR pretendia hastear a bandeira americana durante gravação de um programa satírico na capital Nuuk, mas foi impedido por moradores. Emissora diz que cena criticava posição da Casa Branca.A polícia da Groenlândia multou a equipe de um programa satírico alemão depois que um integrante tentou hastear uma bandeira dos Estados Unidos durante a gravação de um quadro na capital do território ártico. Segundo a emissora pública alemã NDR, o comediante Maxi Schafroth pretendia erguer a bandeira americana em um espaço público de Nuuk, mas foi confrontado por pedestres que passavam pelo local nesta quinta-feira (28/01). A polícia local foi acionada e aplicou uma multa. O caso, testemunhado por um repórter da agência de notíciasa AFP, agora segue sob investigação. O incidente ocorre em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, pela aquisição do território autônomo da Groenlândia, que compõe o Reino da Dinamarca. A NDR afirmou que o segmento do programa Extra 3, exibido há anos pela emissora, tinha a intenção de ser uma resposta crítica e satírica às declarações do presidente americano. "As ações dos EUA, debatidas globalmente, motivaram a análise crítica no programa satírico. Em nenhum momento durante as filmagens houve a intenção de que a sátira fosse direcionada aos groenlandeses", afirmou a emissora. "A equipe editorial expressa seu pesar ao povo da Groenlândia caso essa impressão tenha sido criada", continuou. Prefeita diz que ato é "prejudicial" Avaaraq Olsen, prefeita do distrito de Kommuneqarfik Sermersooq, que inclui a capital, ficou indignada. "Hastear uma bandeira em nosso centro cultural da capital – a bandeira de uma superpotência militar que, há semanas, vem insinuando o uso de força militar contra o nosso país – não é uma piada", afirmou em nota. "Não é engraçado. É imensamente prejudicial", continuou. "Quando você amplifica esses medos por conteúdo, cliques ou risadas, você não está sendo ousado nem criativo. Você está aumentando a angústia de uma população já vulnerável. Portanto, pause antes de filmar. Pense antes de encenar algo 'engraçado'." Ainda não está claro sob qual regra a equipe de Schafroth foi sancionada. Trump recua de ameaças No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Trump afirmou, após conversas com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que agora existe uma estrutura para um acordo sobre o futuro da Groenlândia. Ao mesmo tempo, retirou ameaças anteriores de tarifas punitivas contra aliados europeus, incluindo a Alemanha, por seu apoio à Groenlândia e à Dinamarca. gq (DPA, AFP)

