Groenlândia multa programa alemão por cena com bandeira dos EUA

Comediante da NDR pretendia hastear a bandeira americana durante gravação de um programa satírico na capital Nuuk, mas foi impedido por moradores. Emissora diz que cena criticava posição da Casa Branca.A polícia da Groenlândia multou a equipe de um programa satírico alemão depois que um integrante tentou hastear uma bandeira dos Estados Unidos durante a gravação de um quadro na capital do território ártico. Segundo a emissora pública alemã NDR, o comediante Maxi Schafroth pretendia erguer a bandeira americana em um espaço público de Nuuk, mas foi confrontado por pedestres que passavam pelo local nesta quinta-feira (28/01). A polícia local foi acionada e aplicou uma multa. O caso, testemunhado por um repórter da agência de notíciasa AFP, agora segue sob investigação. O incidente ocorre em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, pela aquisição do território autônomo da Groenlândia, que compõe o Reino da Dinamarca. A NDR afirmou que o segmento do programa Extra 3, exibido há anos pela emissora, tinha a intenção de ser uma resposta crítica e satírica às declarações do presidente americano. "As ações dos EUA, debatidas globalmente, motivaram a análise crítica no programa satírico. Em nenhum momento durante as filmagens houve a intenção de que a sátira fosse direcionada aos groenlandeses", afirmou a emissora. "A equipe editorial expressa seu pesar ao povo da Groenlândia caso essa impressão tenha sido criada", continuou. Prefeita diz que ato é "prejudicial" Avaaraq Olsen, prefeita do distrito de Kommuneqarfik Sermersooq, que inclui a capital, ficou indignada. "Hastear uma bandeira em nosso centro cultural da capital – a bandeira de uma superpotência militar que, há semanas, vem insinuando o uso de força militar contra o nosso país – não é uma piada", afirmou em nota. "Não é engraçado. É imensamente prejudicial", continuou. "Quando você amplifica esses medos por conteúdo, cliques ou risadas, você não está sendo ousado nem criativo. Você está aumentando a angústia de uma população já vulnerável. Portanto, pause antes de filmar. Pense antes de encenar algo 'engraçado'." Ainda não está claro sob qual regra a equipe de Schafroth foi sancionada. Trump recua de ameaças No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Trump afirmou, após conversas com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que agora existe uma estrutura para um acordo sobre o futuro da Groenlândia. Ao mesmo tempo, retirou ameaças anteriores de tarifas punitivas contra aliados europeus, incluindo a Alemanha, por seu apoio à Groenlândia e à Dinamarca. gq (DPA, AFP)