Grealish vai 'provavelmente' desfalcar o Everton no restante da temporada

O atacante inglês do Everton Jack Grealish provavelmente perderá o restante da temporada devido a uma lesão, confirmou seu técnico David Moyes, nesta sexta-feira (30).

Grealish, que está emprestado pelo Manchester City ao Everton, sofreu uma fratura no pé durante uma partida da Premier League contra o Aston Villa em 18 de janeiro e está afastado dos gramados desde então.