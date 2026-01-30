Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Trump aprova novas vendas de armas para Israel no valor de US$ 6,67 bilhões

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A administração Trump aprovou nesta sexta-feira, 30, uma nova e massiva série de vendas de armas para Israel, totalizando US$ 6,67 bilhões. O pacote inclui 30 helicópteros de ataque Apache, equipamentos e armamentos relacionados, além de 3.250 veículos táticos leves.

O Departamento de Estado anunciou o pacote de quatro vendas separadas na noite de sexta-feira, em meio a tensões crescentes no Oriente Médio sobre a possibilidade de ataques militares dos EUA no Irã.

Os helicópteros Apache, que serão equipados com lançadores de foguetes e equipamentos avançados de mira, representam a maior parte do pacote total, somando US$ 3,8 bilhões, de acordo com o departamento.

O restante é para os veículos táticos leves, que serão usados para mover pessoal e logística para as Forças de Defesa de Israel e custarão US$1,98 bilhão.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

EUA Trump

