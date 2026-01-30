França caminha para adoção definitiva do orçamento para 2026

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou nesta sexta-feira (30) a adoção definitiva por decreto do orçamento do Estado para 2026, que entrará em vigor se seu governo sobreviver às moções de censura anunciadas para a próxima segunda-feira. O longo trâmite orçamentário é o último episódio da crise política que abala a França desde a antecipação eleitoral de 2024, que deixou uma Assembleia Nacional (Câmara Baixa) sem maiorias e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Lecornu, que chegou ao poder em setembro de 2025, prometeu à oposição socialista que submeteria o orçamento à votação do Parlamento. Sua estratégia conseguiu a adoção da primeira parte, relativa ao financiamento da Previdência Social, mas as discussões estagnaram na parte sobre as finanças do Estado.

Nesta sexta-feira, o premiê acionou o procedimento conhecido como "artigo 49.3", que lhe permite implementar o orçamento sem a votação do Parlamento, como o governo tem feito desde 2022. A única forma de derrubar tal medida será apresentar uma moção de censura e aprová-la. O partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) já apresentou uma, que "será examinada na segunda-feira à tarde", anunciou sua líder parlamentar, Mathilde Panot. "É a última oportunidade que os deputados de Os Republicanos [direita] e os socialistas têm de punir o governo", indicou o deputado de extrema direita Sébastien Chenu, ao anunciar uma segunda moção de censura apresentada por seu partido.