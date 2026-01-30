Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França caminha para adoção definitiva do orçamento para 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou nesta sexta-feira (30) a adoção definitiva por decreto do orçamento do Estado para 2026, que entrará em vigor se seu governo sobreviver às moções de censura anunciadas para a próxima segunda-feira.

O longo trâmite orçamentário é o último episódio da crise política que abala a França desde a antecipação eleitoral de 2024, que deixou uma Assembleia Nacional (Câmara Baixa) sem maiorias e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Lecornu, que chegou ao poder em setembro de 2025, prometeu à oposição socialista que submeteria o orçamento à votação do Parlamento. Sua estratégia conseguiu a adoção da primeira parte, relativa ao financiamento da Previdência Social, mas as discussões estagnaram na parte sobre as finanças do Estado.

Nesta sexta-feira, o premiê acionou o procedimento conhecido como "artigo 49.3", que lhe permite implementar o orçamento sem a votação do Parlamento, como o governo tem feito desde 2022. 

A única forma de derrubar tal medida será apresentar uma moção de censura e aprová-la. O partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) já apresentou uma, que "será examinada na segunda-feira à tarde", anunciou sua líder parlamentar, Mathilde Panot. 

"É a última oportunidade que os deputados de Os Republicanos [direita] e os socialistas têm de punir o governo", indicou o deputado de extrema direita Sébastien Chenu, ao anunciar uma segunda moção de censura apresentada por seu partido.

A Assembleia Nacional debateu quatro moções de censura desde 23 de janeiro de 2025, em resposta à ativação do artigo por Lecornu para votações parciais orçamentárias. Todas foram rejeitadas, pois não contaram com o apoio de Os Republicanos nem dos socialistas.

O projeto de orçamento busca sanear as contas públicas endividadas da segunda maior economia da União Europeia e reduzir o déficit público do PIB para 5% em 2026. Para evitar a censura por parte dos socialistas, o governo incluiu várias medidas sociais e outras reivindicações. 

