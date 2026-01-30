Fela Kuti será primeiro africano a receber Grammy pelo conjunto da obra

O rei do afrobeat, o nigeriano Fela Kuti, será homenageado neste fim de semana em caráter póstumo com um Grammy pelo conjunto da obra, tornando-se o primeiro artista africano a receber esta distinção. Após uma vida de confrontos com poderes sucessivos da Nigéria, o reconhecimento chega quase três décadas depois da morte de Fela e muito depois de sua influência remodelar a música global.

Ele será um dos vários artistas contemplados no sábado (31) durante uma cerimônia em Los Angeles, na véspera da gala principal de entrega dos prêmios Grammy, considerado o Oscar da indústria fonográfica.

Outros homenageados serão Cher, Whitney Houston, Carlos Santana, Paul Simon e Chaka Khan. Nos anos 1970, Fela, um artista vibrante e multi-instrumentista, inventou o afrobeat: uma mistura de jazz, funk e ritmos africanos. Sua criação abriu o caminho para o afrobeats, termo genérico posterior que atraiu um público global ao misturar ritmos tradicionais africanos a sons pop contemporâneos, com raízes na Nigéria.

Em 2024, o Grammy introduziu uma categoria de Melhor Performance Africana, que foi dominada por artistas de afrobeats, especialmente da Nigéria. Dos cinco indicados a Melhor Performance Africana este ano, três são cantores nigerianos de afrobeats. No ano passado, outra nigeriana, Tems, foi a vencedora na categoria. "A influência de Fela atravessou gerações, inspirando artistas como Beyoncé, Paul McCartney e Thom Yorke, e moldando o afrobeats nigeriano moderno", diz uma citação da lista dos homenageados ao Grammy deste ano.

Conhecido como o "Presidente Negro", o ativista e músico lendário, morreu em 1997, aos 58 anos. Seu legado vive através de seus filhos, Femi Kuti e Seun Kuti, e de seu neto, Made. "Seu reconhecimento chegar neste momento, quando nós três estamos presentes, é maravilhoso", disse à AFP Made Kuti, também indicado ao Grammy.

"É maravilhoso que todos nós ainda toquemos afrobeat, ainda levando adiante o legado tão quanto quando podemos", acrescentou. - 'Antes tarde do que nunca' - Yemisi Ransome-Kuti, prima-irmã de Fela, disse à AFP, nesta sexta-feira, que o prêmio é "uma celebração para o povo africano, que deve receber o prêmio como seu, (pois) outro africano está sendo celebrado".