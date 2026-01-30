Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA se sente 'encorajado' por sentença sobre Canal do Panamá, diz Rubio

AFP
Autor
AFP Autor
Os Estados Unidos disseram sentir-se "encorajados" pela decisão da Suprema Corte do Panamá que anulou as concessões de portos no canal concedidas a uma empresa de Hong Kong, declarou nesta sexta-feira (30) o secretário de Estado, Marco Rubio, na rede X.

"Os Estados Unidos se sentem encorajados" pela decisão judicial, indicou Rubio em uma breve reação.

A sentença foi duramente criticada pela China, que sofre assim um duro revés na região.

O presidente Donald Trump ameaçou várias vezes o Panamá com medidas para recuperar o controle do Canal, cujos principais usuários são os Estados Unidos e a China.

O plenário do mais alto tribunal panamenho declarou "inconstitucionais" as leis por meio das quais a Panama Ports Company (PPC), filial da CK Hutchison Holdings, controlava desde 1997 os portos de Balboa e Cristóbal, situados em cada uma das entradas do canal, segundo um comunicado oficial.

A nulidade do contrato havia sido solicitada pela Controladoria panamenha, que no ano passado apresentou duas ações ao considerar que a concessão era "inconstitucional" e que haviam sido geradas irregularidades.

eua china

