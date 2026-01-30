EUA aprova venda de helicópteros Apache a Israel por US$ 3,8 bilhões

Os Estados Unidos informaram nesta sexta-feira (30) a aprovação de uma venda a Israel de 30 helicópteros de ataque Apache e equipamento relacionado por US$ 3,8 bilhões (R$ 19,8 bilhões), enquanto vigora um frágil cessar-fogo em Gaza. A venda está dentro de um novo pacote de cerca de US$ 6,7 bilhões (R$ 35 bilhões) em armas para Israel.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel", indicou o Departamento de Estado em um comunicado.

No pacote também foi incluída uma venda de veículos táticos leves JLTV por 1,8 bilhão de dólares (R$ 9,4 bilhões). Israel e Hamas alcançaram em outubro um cessar-fogo respaldado pelos Estados Unidos e que interrompeu em grande medida dois anos de guerra. O Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, o que provocou a morte de 1.221 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP que inclui reféns que morreram ou foram assassinados durante o seu cativeiro na Faixa de Gaza.